ИИ помог взыскать более 500 тыс руб за парковку грузовиков во дворах Подмосковья
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Система искусственного интеллекта за год выявила 646 нарушений правил парковки грузовиков во дворах Московской области. По итогам проверок вынесено 130 постановлений, а бюджет региона пополнился более чем на 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
ИИ-проект по контролю за парковкой грузовиков во дворах работает в Подмосковье уже год. За это время система выявила 646 нарушений, по которым вынесено 130 постановлений. Общая сумма штрафов, поступивших в бюджет региона, превысила 500 тыс. рублей.
За дворовыми территориями следят более 1,1 тыс. камер системы «Безопасный регион». Искусственный интеллект анализирует кадры и выявляет большегрузы. Если грузовик стоит дольше 60 минут, система фиксирует госномер, формирует проект протокола об административном правонарушении и передает сведения в систему автоматизации административного производства. Ответственный сотрудник проверяет данные. Если нарушение подтверждается, владелец получает штраф.
Точность выявления нарушений превышает 89%. Проект позволил сократить число жалоб жителей на неправильную парковку, отказаться от рутинного ручного мониторинга и ускорить реагирование на нарушения. Автоматическая фиксация госномера и времени повысила объективность контроля.
Лучшие ИИ-практики Подмосковья и других регионов России представлены на областной платформе «Цифровой регион».
По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.
«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.