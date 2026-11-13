ИИ помог взыскать более 500 тыс руб за парковку грузовиков во дворах Подмосковья

Система искусственного интеллекта за год выявила 646 нарушений правил парковки грузовиков во дворах Московской области. По итогам проверок вынесено 130 постановлений, а бюджет региона пополнился более чем на 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

ИИ-проект по контролю за парковкой грузовиков во дворах работает в Подмосковье уже год. За это время система выявила 646 нарушений, по которым вынесено 130 постановлений. Общая сумма штрафов, поступивших в бюджет региона, превысила 500 тыс. рублей.

За дворовыми территориями следят более 1,1 тыс. камер системы «Безопасный регион». Искусственный интеллект анализирует кадры и выявляет большегрузы. Если грузовик стоит дольше 60 минут, система фиксирует госномер, формирует проект протокола об административном правонарушении и передает сведения в систему автоматизации административного производства. Ответственный сотрудник проверяет данные. Если нарушение подтверждается, владелец получает штраф.

Точность выявления нарушений превышает 89%. Проект позволил сократить число жалоб жителей на неправильную парковку, отказаться от рутинного ручного мониторинга и ускорить реагирование на нарушения. Автоматическая фиксация госномера и времени повысила объективность контроля.

Лучшие ИИ-практики Подмосковья и других регионов России представлены на областной платформе «Цифровой регион».

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.