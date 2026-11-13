Управляющие компании Подмосковья оштрафовали более чем на 7 млн руб за неделю

Управляющим и ресурсоснабжающим организациям Подмосковья за текущую неделю назначили штрафы на общую сумму 7 млн 220 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Руководящий состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассмотрел 58 административных дел в отношении управляющих и ресурсоснабжающих организаций из 29 муниципалитетов региона.

Основаниями для привлечения к ответственности стали нарушения лицензионных требований при управлении многоквартирными домами, в том числе грубые, а также нарушения нормативного уровня или режима предоставления коммунальных услуг. Кроме того, выявлены нарушения правил содержания и ремонта жилых домов и помещений, несоблюдение требований энергетической эффективности.

Рассмотрение 54 дел завершено. Еще три отложили для выяснения юридически значимых обстоятельств, одно вернули на доработку. По каждому из рассмотренных дел вынесено постановление на основе анализа доказательств. Общая сумма штрафов составила 7 млн 220 тыс. рублей. По двум делам организациям объявили предупреждения.

Управляющие компании отвечают за состояние общего имущества, порядок и необходимые ремонтные работы, а ресурсоснабжающие организации — за обеспечение жителей коммунальными ресурсами. Министерство контролирует исполнение предписаний и устранение выявленных нарушений жилищного законодательства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в работе управляющих компаний региона нужно постоянно наводить порядок при помощи изменений.

«Тема прозрачности, тема качества работы управляющих компаний в голове у каждой семьи, у каждого жителя. Все хотят, чтобы было чисто. Все хотят, чтобы все те услуги, за которые платит человек, оказывались своевременно», — сказал Воробьев.