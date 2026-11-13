Эксперт Зудилин: вычет по НДС за офис теряют на документах, а не на сделке

При покупке офиса компания может вернуть через налоговый вычет около 18% его стоимости. Но ошибки в договоре, документах или выборе налогового режима могут лишить бизнес этой возможности. О главных рисках РИАМО рассказал руководитель блока коммерческой недвижимости ГК «Гранель» Григорий Зудилин.

При покупке коммерческой недвижимости бизнес может заявить к вычету НДС, включенный в стоимость помещения. При ставке 22% его доля в цене, уже содержащей налог, составляет около 18%. Однако получить вычет можно не автоматически: многое зависит от оформления сделки и налогового статуса покупателя.

«После каждого платежа застройщик обязан выписать авансовый счет-фактуру в течение пяти календарных дней, и бухгалтерия покупателя принимает налог к вычету, не дожидаясь ввода здания. Если продавец срывает этот срок или ошибается в реквизитах, вычет сдвигается на момент передачи помещения, а это несколько лет», — предупредил эксперт.

Еще одна распространенная ошибка — оформить офис на физическое лицо. В этом случае покупатель не сможет вернуть НДС, поскольку частные лица не имеют права на такой вычет при приобретении нежилой недвижимости. Для получения налоговой выгоды покупателем должна выступать компания или ИП, применяющие общую систему налогообложения.

Риск потерять вычет есть и у бизнеса на упрощенной системе. С 2026 года компании с доходом выше 20 млн рублей стали плательщиками НДС, однако при выборе специальных ставок 5% или 7% они не могут заявлять вычеты входящего налога. Право на вычет сохраняется при применении общей ставки 22%.

По словам Зудилина, значение имеет и тип договора. При покупке офиса по договору долевого участия возможность получить вычет возникает после ввода здания, тогда как договор купли-продажи будущей недвижимости позволяет при соблюдении условий заявлять НДС с авансовых платежей. Поэтому налоговые последствия и комплект документов стоит проверить еще до перечисления денег.