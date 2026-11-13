Экс-премьер Украины Азаров проверяет сведения о подрыве бывшего пресс-секретаря

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что выясняет подробности взрыва автомобиля в Москве, в результате которого, предположительно, пострадал его бывший пресс-секретарь Сергей Заворотный, сообщает ТАСС .

Машина взорвалась на Кировоградской улице на юге Москвы. На место происшествия выехала следственная группа. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

«Я пока ничего не знаю, кроме того, что вы знаете. Что взорвалась эта машина где-то в районе Чертаново. Он жив и, наверное, находится в госпитале», — сказал Азаров.

Согласно данным СМИ, в результате взрыва автомобиля в столичном районе Чертаново мог пострадать бывший пресс-секретарь Николая Азарова Сергей Заворотный.

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