Институт имени Краснопольского проведет День недоношенного ребенка

Московский областной НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского 17 ноября проведет встречу для бывших маленьких пациентов и их родителей. Праздник пройдет с 12:00 до 14:00, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

День недоношенного ребенка пройдет в конференц-зале Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ). На встречу приглашены бывшие пациенты и их родители, врачи, которые помогают детям, родившимся раньше срока, и представители администрации института.

Такие встречи ежегодно проводят в ноябре в родильных домах и перинатальных центрах, чтобы привлечь внимание к проблемам недоношенных детей и их семей.

«Специалисты дают семьям практические советы и отвечают на их вопросы, а малыши, чтобы не скучать, пока родители общаются с врачами, играют в веселые игры с аниматорами. Желающие могут поучаствовать в творческой части — рассказать стихи, спеть песни или подарить врачам свои поделки. В конце праздника всех ждет угощение», — рассказала представитель администрации института Оксана Бондарева.

Для участия во встрече 17 ноября с 12:00 до 14:00 нужна предварительная регистрация по электронной почте detskije@yandex.ru или телефону +7 (910) 41-91-34.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.