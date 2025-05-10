Ида Галич просит помочь избитой самбистом сотруднице клуба в Калининграде

сегодня в 17:59

Блогерша и телеведущая Ида Галич призвала подписчиков создать «информационный шум» вокруг ситуации с избиением сотрудницы калининградского ночного клуба, на которую напал известный самбист Алексей Гончаров, сообщает «СтарХит» .

В ночь на 8 мая бронзовый призер чемпионата России по самбо Алексей Гончаров отказался оплачивать счет и избил 26-летнюю сотрудницу НК «Эйфория» в Калининграде. Медики диагностировали у пострадавшей два перелома в районе левого глаза.

Возмущенная телеведущая требует справедливого наказания для 38-летнего спортсмена. Галич уже связалась с пострадавшей и намерена создать «информационный шум» для помощи девушки.

«Очень нужен информационный шум. Как только соберем всю информацию, напишу. Нужна будет поддержка», — обратилась к подписчикам блогерша.