Призер чемпионата России по самбо избил сотрудницу ночного клуба в Калининграде

Инцидент произошел в ночь на 8 мая в НК «Эйфория». По словам сотрудников заведения, в клубе отдыхали трое мужчин, одним из которых был Гончаров. Компания внесла депозит в размере 7,5 тыс. рублей и села за столик. Однако в конце посиделок общий счет составил 16 тыс. рублей.

Мужчины посмотрели на счет, но вместо его оплаты встали из-за стола и направились к выходу. Тогда 26-летняя сотрудница клуба Мария попросила Гончарова и его знакомых внести недостающую сумму, но гости отказались. Они заявили, что уже внесли депозит и ничего больше платить не будут.

Затем мужчины вошли в лифт, но девушка не давала им уехать. Один из троих мужчин сильно ударил Марию кулаком по лицу, а затем компания покинула ночной клуб. На место были вызваны скорая помощь и сотрудники полиции. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Медики диагностировали у Марии два перелома в районе левого глаза.

В процессе просмотра видео с камер наблюдения один из работников узнал в нападавшем Гончарова, которого в настоящее время разыскивает полиция.