Хуже ограбления Лувра: большегруз с 12 тоннами KitKat угнали в Европе

Ехавший из Италии в Польшу большегруз с 12 тоннами KitKat украли преступники

12-тонную партию конфет KitKat, которую грузовик вез из Италии в Польшу, угнали злоумышленники. Из-за этого перед Пасхой может произойти дефицит этих сладостей в Евросоюзе, сообщает France24 .

В большегрузе перевозили 413,7 тыс. единиц KitKat. Автомобиль ехал по территории ЕС. Инцидент произошел на прошлой неделе.

Машину угнали во время перевозки сладостей между производственными и распределительными предприятиями. Грузовик двигался из Италии в Польшу. Он должен был завозить сладости в разные города Европы.

Представители фирмы не знают, где находится грузовик. Сладости тоже пока не нашли. Преступники могут продать их на неофициальных рынках в ЕС.

