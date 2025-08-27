Хуситы совершили очередной удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве
Представитель повстанцев Яхья Сариа сообщил, что аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве подвергся атаке гиперзвуковой баллистической ракеты, запущенной хуситами из Йемена, пишет ТАСС.
Сариа отметил, что ракетные войска йеменских сил атаковали оккупированный регион Яффо.
Согласно заявлению, операция прошла успешно, этот факт подтверждается тем, что ракетная атака заставила жителей Израиля искать убежище и привела к временной остановке работы аэропорта.
«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав гиперзвуковой баллистической ракетой „Палестина-2“ аэропорт Бен-Гурион в оккупированном регионе Яффо», — сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.
Утром 27 августа израильская армия сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена в сторону Израиля. Сирены воздушной тревоги прозвучали в различных районах страны.
Это не первый случай за последнее время, когда хуситы атакуют аэропорт Бен-Гурин. В последний раз удар был совершен 10 дней назад — 17 августа.