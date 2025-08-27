сегодня в 21:39

Хуситы совершили очередной удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Представитель повстанцев Яхья Сариа сообщил, что аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве подвергся атаке гиперзвуковой баллистической ракеты, запущенной хуситами из Йемена, пишет ТАСС .

Сариа отметил, что ракетные войска йеменских сил атаковали оккупированный регион Яффо.

Согласно заявлению, операция прошла успешно, этот факт подтверждается тем, что ракетная атака заставила жителей Израиля искать убежище и привела к временной остановке работы аэропорта.

«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав гиперзвуковой баллистической ракетой „Палестина-2“ аэропорт Бен-Гурион в оккупированном регионе Яффо», — сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Утром 27 августа израильская армия сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена в сторону Израиля. Сирены воздушной тревоги прозвучали в различных районах страны.

Это не первый случай за последнее время, когда хуситы атакуют аэропорт Бен-Гурин. В последний раз удар был совершен 10 дней назад — 17 августа.