Хозяин дома под Подольском успел спасти собаку во время атаки дронов

В населенном пункте Александровка под Подольском сгорела машина после массовой атаки дронов ВСУ. Находящийся рядом дом был атакован: повреждены фасад и крыша, но его хозяину удалось случайно спасти свою собаку от гибели, сообщает « Осторожно, Москва ».

Рабочие начали ремонтировать крышу дома. Принято решение установить временную кровлю.

Рядом с жильем остались следы атаки беспилотников — на улицах валяется строительный мусор.

11 марта ВС РФ сбили 343 украинских дрона над Россией. Атака велась в том числе на Москву и Подмосковье — там сбили свыше 90 БПЛА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что, судя по найденным поражающим элементам от украинских дронов, целью для них были именно люди.

«Поручил главам городских округов вместе с фондом капитального ремонта оказать помощь в восстановлении и ремонте жилых помещений, все пострадавшие получат максимум внимания», — добавил губернатор.