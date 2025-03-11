МО: 343 дрона ВСУ сбито в ходе массированного удара по объектам РФ

В ночь на вторник перед американо-украинскими переговорам власти Киева для демонстрации способности ВСУ к продолжению боев нанесли массированный удар дронами по российским гражданским объектам, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Системы ПВО и средства РЭБ уничтожили беспилотники противника. Всего были выявлены и сбиты 343 аппарата, в том числе шесть ударных дронов перехвачены в районе Курской атомной электростанции. Масштабная атака противника была сорвана.

Из-за падения БПЛА и их обломков на жилье и экономическую инфраструктуру есть погибшие и раненые мирные жители, добавили в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в стране заранее провели подготовительные мероприятия по защите от украинских беспилотников. Они помогли обеспечить безопасность столицы, Подмосковья и других регионов России.