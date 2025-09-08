«Хотят под домашний арест»: Мона бьет тревогу из-за владелиц «черной передержки»

Следственный комитет Московской области продолжает разбираться в обстоятельствах появления «черной передержки» в Чехове, где владелицы издевались над животными, вводя в заблуждение их хозяев и беря с них внушительную оплату. Певица Мона, чьи собаки тоже были в злополучной зоогостинице, бьет тревогу в своем Telegram-канале .

Следователи сообщили, что 9 сентября состоится суд об избрании меры пресечения для двух владелиц «черной передержки», на котором сторона обвинения будет просить отправить их под домашний арест. Певица Мона опубликовала пост с возмущениями. Она считает, что живодерок нужно арестовать, так как их дом — то же самое место, где они издевались над животными.

«Как это возможно, если их дома являются местом преступления, там же проживают их родственники, которые являются соучастниками, и там же до настоящего времени могут сохраняться необнаруженные следы преступления или вещественные доказательства? Почему за совершение насильственного преступления в совокупности с мошенничеством на 200 млн следствие проявляет такой невиданный гуманизм? Требуем от Следственного комитета ходатайствовать перед судом о заключении Карины и Маши под стражу», — написала Мона.

Согласно официальной информации, следователи по факту случившегося возбудили два уголовных дела: по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с несколькими животными» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Потерпевшими признаны 15 человек. Собственницы зоогостиницы на данный момент задержаны.

«В качестве потерпевших признано 15 владельцев собак. Продолжается работа по установлению всех пострадавших, сбору и закреплению доказательств. Завтра (9 сентября — ред.) следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Московской области.

Ранее сообщалось, что «черная передержка» закрылась в Подмосковье после того, как певица Мона и певец Эльдар Джарахов забили тревогу в соцсетях и рассказали, что зоогостиница, в которую они отдали своих собак на воспитание, на самом деле является местом, где над животными издеваются. Женщины, называющие себя кинологами, использовали в том числе ошейники с электрошоками и содержали собак в тесных клетках среди фекалий.