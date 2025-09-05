В Чехове проверят «черную передержку», куда отдавали собак Джарахов и Мона

Прокуратура проверит «черную передержку» собак Dogtown в Чехове, куда отдавали своих питомцев артисты Эльдар Джарахов и Мона. Владельцы зоогостиницы называли себя кинологами, но по факту издевались над животными, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Ведомство обратило внимание на распространенные в Сети видео из «черной передержки». Собаки содержались в ненадлежащих условиях — их держали в тесных клетках, которые не убирались. Также в Сети утверждают, что на животных надевали ошейники, бьющиеся током.

Карина и Мария называли себя кинологами и брали большие деньги за передержку и обучение животных. Их услугами воспользовались Джарахов и Мона, однако вскоре в Сети появилось видео, на котором владелицы зоогостиницы избивают собак и раскручивают их на поводке. Артисты тут же приехали за своими питомцами, а увиденное на передержке их потрясло.

«Моя девочка сидела в клетке с поносом без возможности выйти. На нее надевали ошейник, который бьет током. Она прогрызла клетку и все прутья были в крови. Каждая собака жила в клетке, и клетки стояли друг на друге», — написала Мона в Telegram-канале.

Сейчас животных разобрали по домам. Джарахов рассказал, что вместе с другими владельцами собак, пострадавшими от действий недобросовестных «кинологов», создает общий чат. Они будут писать заявление в полицию и пытаться привлечь женщин к ответственности по статье о жестоком обращении с животными.