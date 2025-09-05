Истязали и били током: дело возбудили на владелицу «черной передержки» в Чехове

сегодня в 18:00

В Чехове владелицу передержки будут судить за жестокое обращение с животными

В Чехове расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении владелицы «черной передержки» собак. Она истязала питомцев и надевала на них ошейники, бьющиеся током, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью .

Подозреваемая — жительница села Шарапово. По данным следствия, она владела «черной передержкой», допуская жестокое обращение с животными.

Женщина била собак, применяла к ним электрошоковые ошейники. Питомцы жили в ненадлежащих условиях, из-за чего получили увечья в виде ссадин.

Следователи возбудили дело по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ. Они осмотрели место, где содержались животные, изучили документацию. В скором времени правоохранители проведут допрос.

Ранее на данную передержку пожаловались артисты Эльдар Джарахов и Мона, которые отдавали своих питомцев в руки владелицы зоогостиницы. Они обратили внимание на то, что собак здесь избивают, бьют током и содержат в неубранных клетках.