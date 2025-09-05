В Подмосковье закрылась «черная передержка» после возбуждения уголовного дела

После того как в Сети и СМИ разлетелась новость о том, что в подмосковном Чехове в зоогостинице Dogtown животных содержали в ужасных условиях и избивали их, а правоохранительные органы возбудили уголовное дело, «черная передержка» закрылась, пишет Telegram-канал «112» .

Хозяйка Dogtown принесла извинения и сообщила, что зоогостиница больше не работает. На опубликованном видео женщина выглядела виноватой, в основном смотрела вниз и говорила очень тихо, что после случившегося все осознала и поняла.

Стоит отметить, что за содержание собак женщина не стеснялась брать огромные деньги. Сутки в «черной передержке» стояли 1 тыс. рублей, а три месяца — от 450 тыс. рублей. Часто хозяева забирали животных в плохом состоянии и со шрамами на теле.

Женщина содержала собак в тесных клетках, не убирала их продукты жизнедеятельности, избивала и надевала на шеи ошейники, оснащенные электрошокерами.

Певец Эльдар Джарахов, который оставлял своих животных на передержку, рассказал, что вместе с другими владельцами собак, пострадавшими от действий недобросовестных «кинологов», создает общий чат. Они будут писать заявление в полицию и пытаться привлечь женщин к ответственности по статье о жестоком обращении с животными.

На момент публикации заметки следственные органы уже возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ.

«Проведен обыск, осмотры, изъяты предметы, в том числе электрошоковые ошейники. Продолжается фиксация доказательств», — говорится в сообщении ГСУ СК России по Московской области.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в разговоре с РИАМО рассказал, как выбрать безопасную передержку для животного.