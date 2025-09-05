Кинолог рассказал, как выбрать безопасную передержку для животного

Принимая решение оставить питомца на передержке во время отъезда или отпуска, помните, что согласие никогда не фиксируется в устной форме — все условия прописываются в договоре, в котором также будет указана ответственность за здоровье вашей собаки. Если догситтер не заключает договор, это первый звонок, и от его услуг нужно отказаться, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам специалиста, договор — важная часть передержки, но и он не может гарантировать абсолютную безопасность питомцу. Риск будет присутствовать всегда. Лучшее, что вы можете сделать — заранее приехать в выбранную зоогостиницу, оценить условия содержания, чистоту помещения, понаблюдать за другими питомцами, пообщаться с персоналом.

«Например, глядя на одни даже фотографии упомянутой зоогостиницы в подмосковном Чехове, можно судить, что здесь совершенно не соблюдаются нормы содержания. Современный сервис предоставляет максимально комфортные условия. Хорошие зоогостиницы оснащены современными боксами, соответствующими размеру животного, безопасным покрытием, климат-контролем. Иногда в боксах даже есть камеры видеонаблюдения, и сотрудники предлагают владельцу возможность в любой момент наблюдать за своим питомцем», — рассказал Голубев.

Знакомить собаку с догситтером лучше заранее, на нейтральной территории. Это в будущем снизит стресс питомца, а заодно вы сможете оценить навыки коммуникации специалиста. Вы имеете право попросить догситтера предоставить информацию о его образовании. Также он должен сам предложить возможность созвонов или регулярного общения в мессенджере на период вашего отпуска.

«К выбору передержки стоит подходить очень щепетильно. Не стоит экономить на этом вопросе или полагать, что собаке все равно, в каких условиях она будет находиться. Если в заведение вложено много сил и средств, это уже своего рода знак качества, и добропорядочный владелец всегда будет заботиться о репутации своего дела», — отметил кинолог.

За жестокое обращение с животными предусмотрена административная и уголовная ответственность. Наказание включает штрафы, обязательные и исправительные работы. В особых случаях речь может идти о лишении свободы. Также в вопросе зоогостиниц их предпринимательская деятельность может быть приостановлена или прекращена, если будет доказано нарушение требований содержания и безопасности, заключил Голубев.

Ранее в Сети появилась новость о том, что прокуратура проверит «черную передержку» собак Dogtown в Чехове, куда отдавали своих питомцев артисты Эльдар Джарахов и Мона. Владельцы зоогостиницы называли себя кинологами, но по факту издевались над животными.