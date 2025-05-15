Хотели сделать фото ракеты «Энергия»: двоих граждан Чехии задержали на Байконуре
На Байконуре задержали двоих граждан Чехии с фотоаппаратами
Фото - © Игорь Овсянников / Фотобанк Лори
Двоих граждан Чехии задержали на космодроме Байконур. Они хотели дойти до ракеты «Энергия» и сделать фотографию, сообщает SHOT.
Нарушители правопорядка — 26-летний Ондрей и 25-летний Якуб. Они решили сфотографировать ракету-носитель «Энергия». Путешественники добрались до космодрома с фотоаппаратами, однако были задержаны.
Туристы из Чехии хотели пробраться в испытательный комплекс. Но вместо этого получили штраф в 5 тыс. рублей по административной статье «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта».
Ранее на Байконуре задержали граждан Германии и Франции. Они тоже хотели сфотографировать ракету-носитель «Энергия».