На Байконуре поймали подозрительных граждан Франции и Германии
Немца и француза задержали за съемку ракеты на Байконуре
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На космодроме Байконур в Казахстане задержали граждан Германии и Франции. Молодые мужчины хотели сделать снимки ракеты-носителя «Энергия», сообщает SHOT.
Иностранцев поймали, когда они стояли со смартфонами прямо у ракеты. В свое оправдание немец с французом заявили, что они — простые туристы, которые шли в сторону стенда динамических испытаний.
Тем не менее иностранцев задержали и привезли в отдел полиции. Как оказалось, незадачливыми фотографами оказались 21-летний француз и его 26-летний немецкий товарищ.
На иностранных граждан составили административные протоколы. Вскоре их доставят в суд.