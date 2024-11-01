На Байконуре поймали подозрительных граждан Франции и Германии

Немца и француза задержали за съемку ракеты на Байконуре

На космодроме Байконур в Казахстане задержали граждан Германии и Франции. Молодые мужчины хотели сделать снимки ракеты-носителя «Энергия», сообщает SHOT .

Иностранцев поймали, когда они стояли со смартфонами прямо у ракеты. В свое оправдание немец с французом заявили, что они — простые туристы, которые шли в сторону стенда динамических испытаний.

Тем не менее иностранцев задержали и привезли в отдел полиции. Как оказалось, незадачливыми фотографами оказались 21-летний француз и его 26-летний немецкий товарищ.

На иностранных граждан составили административные протоколы. Вскоре их доставят в суд.