Хотел обогнать: наглый самокатчик ударил ножом таксиста в Москве

Драка с ножом произошла между самокатчиком и таксистом в Москве

Дорожный конфликт между самокатчиком и водителем такси закончился поножовщиной на востоке Москвы. Таксист получил ножевое ранение, сообщает MK.Ru .

39-летний водитель такси вез пассажира по 11-й Парковой улице в понедельник вечером. В какой-то момент он заметил на проезжей части мужчину на электросамокате, который хотел обогнать его автомобиль.

Таксист планировал пропустить самокатчика, но маневр у того не удался. Ему не удалось выполнить полноценный обгон. После этого самокатчик догнал водителя такси и швырнул в его машину своего «железного коня».

Автомобилист остановился и выбежал на дорогу, чтобы обсудить с самокатчиком его поведение. Между мужчинами завязалась драка. В ходе нее самокатчик достал из кармана нож и пырнул оппонента. Удар пришелся в живот.

Пострадавшему понадобилась помощь медиков. Его госпитализировали. Сейчас мужчина уже дома. Он находится в стабильном состоянии.

