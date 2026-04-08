Петербурженка жестоко зарезала мужа за «жизнь для себя» и неоплату ипотеки

38-летняя Галина четыре раза ударила ножом в шею 54-летнего супруга Антона в квартире на Петергофском шоссе в Санкт-Петербурге. Ее не устроило, что мужчина перестал платить по ипотеке, начал «жить для себя» — отдыхал и стал чаще улыбаться, сообщает Baza .

Между семейной парой произошел конфликт. Галине не нравилось, что Антон не вносит платежи по ипотеке, квитанциям за коммунальные услуги. Также мужчина стал больше уделять личной жизни.

Затем Галина взяла кухонный нож и ударила возлюбленного минимум четыре раза в шею. Он погиб. Женщина ушла из квартиры, оставив труп в ней.

Тело нашли только в апреле. Соседи пожаловались на неприятный запах, идущий из квартиры.

Галина длительное время пыталась отнекиваться и говорила следователям, что невиновна. Она заявляла, что долгое время не виделась с мужем.

Однако затем ей показали доказательства вины. Женщина призналась в убийстве. Работники ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело.

