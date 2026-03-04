Хотел напугать: водитель устроил стрельбу из-за женщины с собакой в Ростове-на-Дону

Водитель в Ростове выстрелил рядом с женщиной и ее псом, чтобы напугать их

В Ростове-на-Дону водитель автомобиля пристал к женщине, которая гуляла с собакой, а затем выстрелил из пистолета, чтобы напугать ее, сообщает Telegram-канал «Ростов Главный» .

Инцидент произошел вечером 3 марта на Дмитрия Петрова, 6. Стрельбу запечатлели камеры видеонаблюдения.

Судя по кадрам, женщина гуляла с собакой, В какой-то момент рядом остановился автомобиль, водитель которого вступил с прохожей в перепалку из-за того, что ее пес был без намордника.

После диалога водитель отъехал в сторону, после чего раздались выстрелы. Мужчина устроил стрельбу из пистолета, чтобы напугать женщину с собакой.

После этого водитель продолжил приставать к другим прохожим. Он сделал пару кругов вокруг дома и уехал. Сообщается, что вместе с ним в салоне авто находились еще двое парней.

Ранее в Мытищах 14-летнего подростка госпитализировали после того, как приятель выстрелил в него из сигнального пистолета. Выстрел пришелся в лицо.

