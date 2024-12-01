Хотел любви и тепла: в Волоколамске засняли самого одинокого лося в мире

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Telegram-канал «Подъем» опубликовал видео с «самым одиноким лосем в мире» из городского округа Волоколамск.

На опубликованных кадрах видно, как сохатый предпринимает неудачные попытки спариться с топиарной фигурой лосихи. При этом зверя не смутила рядом стоящая фигура «супруга» самки.

Видео набирает популярность в Сети. Пользователи сочувствуют лесному обитателю и выступают с предложением доработать топиарную фигуру лосихи.

Ранее Житель Санкт-Петербурга пришел в восторг, когда увидел семью диких кабанов, которая прогуливалась прямо по проезжей части.