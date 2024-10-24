«Это прикол!»: петербуржец восторженно отреагировал на семью кабанов на дороге
Житель Санкт-Петербурга пришел в восторг, когда увидел семью из трех кабанов, которая прогуливалась прямо по проезжей части. Мужчина преследовал животных и комментировал их появление на дороге, сообщает Mash.
Видео инцидента, который произошел на Парашютной улице в Северной столице, появилось в Сети. На кадрах видно, как кабаны спокойно прогуливаются по дороге.
Оператор пешком идет вслед за животными. Мужчину настолько поразило событие, что он не сдерживается в выражениях.
«Вот это прикол!» — радостно комментирует он.
В конце видеозаписи видно, что по трассе мчатся автомобили. О дальнейшей судьбе кабанов ничего не известно.
Ранее четверо человек погибли в дорожно-транспортном происшествии в Омской области из-за появившегося на дороге лося. Животное вышло на проезжую часть в Омск-Муромцеве.