«Это прикол!»: петербуржец восторженно отреагировал на семью кабанов на дороге

сегодня в 10:35

Семья кабанов решила прогуляться по проезжей части в Санкт-Петербурге

Житель Санкт-Петербурга пришел в восторг, когда увидел семью из трех кабанов, которая прогуливалась прямо по проезжей части. Мужчина преследовал животных и комментировал их появление на дороге, сообщает Mash .

Видео инцидента, который произошел на Парашютной улице в Северной столице, появилось в Сети. На кадрах видно, как кабаны спокойно прогуливаются по дороге.

Оператор пешком идет вслед за животными. Мужчину настолько поразило событие, что он не сдерживается в выражениях.

«Вот это прикол!» — радостно комментирует он.

В конце видеозаписи видно, что по трассе мчатся автомобили. О дальнейшей судьбе кабанов ничего не известно.

Ранее четверо человек погибли в дорожно-транспортном происшествии в Омской области из-за появившегося на дороге лося. Животное вышло на проезжую часть в Омск-Муромцеве.