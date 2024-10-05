Лось стал причиной смертельного ДТП в Омской области
Четыре человека погибли в аварии под Омском из-за Лося
Фото - © УМВД по Омской области
Четверо человек погибли в дорожно-транспортном происшествии в Омской области из-за вышедшего на дорогу лося, сообщили в пресс-службе УМВД региона.
Лось вышел на дорогу Омск-Муромцево. Сначала животное сбила «Лада Гранта». От удара отечественный автомобиль выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Toyota Yaris.
При аварии погибли водитель и три пассажира «Лады» и иномарки.
Ещё четверо, в том числе 6-летний мальчик, были госпитализированы. На месте аварии работают следователи, уточнили в пресс-службе.
Местная прокуратура возбудила уголовное дело и начала расследование .