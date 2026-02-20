Хотел как у спартанцев: житель Саратова выковал меч и получил уголовное дело

сегодня в 17:01

Саратовец выковал меч и стал фигурантом дела о незаконном изготовлении оружия

Жителю Волжского района Саратова грозит до двух лет лишения свободы за изготовление меча из автомобильной рессоры. Он хотел оружие как у спартанцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

В ходе реализации оперативной информации правоохранители прибыли на адрес 42-летнего подозреваемого. У него провели обыск, в ходе которого нашли самодельный меч.

Мужчина сам изготовил его из автомобильной рессоры. Он пояснил, что хотел выковать копию оружия, каким пользовались легендарные спартанцы.

В ходе исследования правоохранители установили, что данный меч относится к категории холодного оружия колюще-режущего действия. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мужчина украл меч Жанны д’Арк со статуи в Париже. Он внятно не объяснил полицейским, что его заставило пойти на такой шаг.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.