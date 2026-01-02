сегодня в 18:43

Мужчина украл меч Жанны д’Арк со статуи в Париже

Полицейские провели задержание мужчины, который украл меч со статуи государственной героини Франции Жанны д’Арк в VIII округе Парижа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le Parisien.

Мужчина пытался совершить преступление утром 2 января. Он забрался на статую в центре площади Сен-Огюстен и украл меч из руки сидящей на коне воительницы.

Затем мужчина убежал на соседнюю улицу. Там его задержали сотрудники полиции.

Что заставило мужчину пойти на такой шаг, неизвестно. Его планируют обследовать на предмет наличия психических расстройств.

Статую Жанны д’Арк создали во второй половине XIX века. Она сделана из бронзы.

