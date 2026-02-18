Ходит по подъезду с ножом: мужчина держит в страхе жильцов дома в Тюмени

В Тюмени мужчина с ножом пугает жильцов дома уже несколько лет

Жильцы одной из многоэтажек на Войновке в Тюмени боятся опасного соседа. Он держит их в страхе несколько лет, сообщает 72.RU .

Мужчина, который живет в доме № 33 на улице Боровской, периодически появляется в подъезде и на улице с ножом в руках. При этом он может прогуливаться в нижнем белье или вовсе без него.

В очередной раз он зашел с ножом в лифт. Затем он начал снимать шорты.

В пресс-службе городской полиции заявили, что по данному адресу 18 февраля поступил вызов. Сотрудники выехали на место.

Одна из горожанок уточнила, что подобное происходит уже несколько лет. Осенью прошлого года, по ее словам, мужчина напал на ребенка, но вмешались соседи.

