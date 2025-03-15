Хинштейн: 275 человек эвакуировано из освобожденного курского приграничья

С 12 марта из населенных пунктов Курской области, освобожденных российскими военнослужащими от украинской оккупации, было эвакуировано 275 человек, среди которых 11 детей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Только за сегодняшний день из приграничья эвакуировали 34 человека!» — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в настоящее время в пунктах временного размещения находятся 174 местных жителя, остальных забрали родные и близкие. Все обеспечены питанием и спальными местами, а также гуманитарной, медицинской, психологической и юридической поддержкой.

Губернатор добавил, что работа по эвакуации жителей освобожденных районов Курской области продолжается.

Ранее стало известно, что силовики и военная полиция вычисляют и задерживают бойцов ВСУ, которые ради спасения жизни в Курской области переодеваются в российских военных и мирных жителей.