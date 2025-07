Такой разный Джастин Бибер: ранний успех, роман с Селеной Гомес, наркотики и скандалы

Ранний успех и быстрая карьера Джастина Бибера

Фото - © Kevin Aranibar of Kerosene Photography from New York, United States/Flickr.com

Говоря о карьере Бибера, нельзя не отметить, что началась она довольно рано. Уже в 12 лет юноша выступил на песенном конкурсе «Стратфордский айдол» и занял там второе место. Ролик с этим выступлением мать Бибера разместила в интернете, чтобы его могли увидеть родные и знакомые. Это-то и сыграло с Бибером «добрую шутку» — на него обратил внимание менеджер Скутер Браун, который сотрудничал со звукозаписывающим лейблом So So Def Recordings. Браун списался с Бибером — и вот уже начинающий певец едет в Атланту ради демозаписи и подписания контракта с продюсерским центром Raymond Braun Media Group (RBMG).

Тут же выходит первый сингл One Time, который попадает в топ-10 в Канаде. Далее, в 2009 году, — мини-альбом, получивший платиновый статус в Канаде, США и Великобритании. А композиции из него Love Me и Favourite Girl оказались на 40-й позиции в чарте Billboard Hot 100.

Чуть позже выходит песня, взорвавшая все музыкальные чарты, — Baby. Одноименный клип на площадке YouTube и вовсе собрал более трех миллиардов просмотров на текущий момент.

Спустя два года после первого мини-альбома выходит в свет диск Under the Mistletoe. Совместно с Джастином над пластинкой работали Boyz II Men и The Band Perry, а также Мэрайя Кэри и Ашер. Альбом имел феноменальный успех.

Следом посыпались первые награды «Грэмми» и American Music Awards. И далее — все новые, новые альбомы. В 2012 году до слушателей добрался альбом Believe, в котором приняли участие Дрейк и Ники Минаж. Джастин отправился в гастрольный тур, в ходе которого заезжал с концертами даже в Африку, Азию, Австралию и Европу.

В 2015-м выходит еще один альбом Purpose, который также бьет все рекорды.

Чуть позже Бибер познакомился с Билли Айлиш, и вместе они записали сингл Bad Guy. Фанаты обоих артистов были без ума от такой коллаборации.

В 2020-м и в 2021 выходят еще два альбома артиста — Changes и Justice. К записи были привлечены многие музыканты и исполнители.

Роман Бибера с Селеной Гомес

Фото - © Anthony Quintano from Westminster, United States/Wikipedia.org

Джастин Бибер ведет аккаунт в инстаграме* (запрещена в РФ, она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), где часто выкладывает фотографии из личной жизни. Так, довольно длительное время жизнь Бибера была связана с певицей, композитором и послом доброй воли ЮНИСЕФ Селеной Гомес. Их отношения начались в далеком 2010 году, но спустя два года сошли на нет.

И несмотря на то, что бывшие влюбленные по-прежнему какое-то время появлялись на публике вместе, в начале 2013 года они все же заявили официально, что их союз дал трещину и они остались просто хорошими друзьями. Тем не менее, они несколько раз сходились и расходились снова, и финальная точка была поставлена в 2018 году. Оба пережили расставание достаточно тяжело. Особенно страдала Селена, а вот Бибер в 2018 снова сошелся с Хейли Бибер (у них была попытка отношений в 2015 году, правда, закончившаяся расставанием) и в том же году они поженились.

Наркотики и скандалы в жизни Бибера

Фото - © РИА Новости

У Джастина Бибера несколько раз были проблемы с законом. Его не раз задерживали за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Были у него и просроченные права. Однажды даже задержали его самолет из-за того, что в салоне пахло наркотиками.

В 2014 году его задержали за езду на спортивном автомобиле по улицам Майами. Джастин потом признался полиции, что перед тем как сесть за руль, принял алкоголь и наркотики. Тогда его доставили в здание суда, но отпустили под залог в 2,5 тысячи долларов.

Был в жизни Бибера и скандал, связанный с актером Орландо Блумом. Мужчины подрались в ресторане на Ибице. В качестве причин называлась интрижка Бибера с тогдашней супругой Блума — вокалисткой Мирандой Керр. Впрочем, она опровергла это сообщение и сказала, что драка была вовсе не из-за нее, а с Бибером у нее ничего не было.

В 2020 году Бибера обвиняли в сексуальном насилии. Причем сразу две девушки! Сначала в соцсети Х некая Даниэль описала якобы произошедший в 2014 году акт надругательства над ней со стороны Бибера. Следом появился похожий пост от девушки по имени Кади. С ней Джастин якобы был в 2015 году. Сам певец все отрицал и даже подал многомиллионный иск.

Связь Джастина с Пи Дидди

Фото - © Reckless Dream Photography/Wikipedia.org

Пи Дидди (Шон Комбс) — известный и влиятельнейший человек в Голливуде. Он заслужил себе скандальную славу благодаря «голым» вечеринкам, которые он устраивал и куда приглашал все сливки общества. Среди тех, кто посещал вечеринки в разные годы: Леонардо Ди Каприо, Эштон Кутчер, Уилл Смит, Брюс Уиллис, Дженнифер Лопес (была девушкой Пи Дидди с 1999 по 2001 год), семья Кардашьян, Джей Зи, Бейонсе, Джастин Бибер, Ашер, принц Гарри и многие другие.

На этих вечеринках творился настоящий хаос и беспредел: людей накачивали наркотиками, насиловали, а самое страшное, что среди гостей были и несовершеннолетние. Как говорили многие СМИ, среди гостей не раз оказывался и Джастин Бибер. Поклонники Бибера утверждают, что клип Джастина Бибера на песню Yummy тоже завуалированно отсылает к домогательствам со стороны Пи Дидди и его вечеринкам. В ролике мужчины едят торт, в финале выясняется, что им был сам Бибер. Также широкое распространение получил некий ролик, в котором рэпер говорит, что взял «опеку» над 16-летним Бибером на 48 часов, и они собираются «безумствовать».

Интересно, что недавно представитель Бибера впервые прокомментировал слухи о насилии над артистом во время тех самых «голых» вечеринок.

«Хотя Джастин не входит в число жертв Шона Комбса, есть люди, которым он (Комбс) действительно навредил. Отвлечение внимания от этой реальности отвлекает от справедливости, которой эти жертвы по праву заслуживают», — заявил представитель Бибера.