Онлайн-запись в кружки Подмосковья вошла в топ госуслуг недели

Жители Подмосковья за неделю более 8,2 тыс. раз воспользовались услугой онлайн-записи в кружки и секции на региональном портале госуслуг. Сервис занял второе место по популярности, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Первое место в рейтинге заняла услуга «Выписка из домовой книги» — подано свыше 13,5 тыс. электронных заявлений.

В число наиболее востребованных также вошли выдача и замена социальных карт жителя Московской области — более 6,8 тыс. заявок, присвоение адреса — свыше 3,6 тыс. обращений и компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг — более 2,3 тыс. заявлений.

Всего на региональном портале госуслуг доступно более 420 услуг для жителей и бизнеса. Оформить их можно также через мобильное приложение «Добродел» при наличии подтвержденной учетной записи ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.