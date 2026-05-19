Саратовские врачи спасли женщину после 40 дней комы

Пациентка в Саратове перенесла несколько операций из-за осложнений беременности

В Саратове медики областной клинической больницы вывели из комы 35-летнюю женщину, которая находилась без сознания более 40 суток после тяжелых осложнений беременности, сообщает «Царьград» .

Пациентка поступила в стационар в крайне тяжелом состоянии с диагнозом «полиорганная недостаточность». Состояние развилось на фоне серьезных осложнений беременности.

Чтобы сохранить жизнь женщине, специалисты отделения реанимации и интенсивной терапии № 2 провели несколько экстренных операций. После вмешательств пациентку ввели в искусственную кому.

Все это время работу организма поддерживали с помощью искусственной вентиляции легких, гемодиализа и переливаний крови. Комплексная терапия позволила стабилизировать состояние.

Сейчас женщина полностью пришла в сознание, дышит самостоятельно и продолжает восстановление под наблюдением врачей.

