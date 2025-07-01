Американцы в шоке: российский «Космос-2558» вывел на орбиту неизвестный объект

В Соединенных Штатах заявили, что запущенный Россией спутник-инспектор под названием «Космос 2558» вывел на орбиту неизвестный объект, сообщает «Военная хроника» .

Он вышел на орбиту в 2022 году, после чего установил копланарное движение со спутником USA 326, работающим на военную разведку США. Оба аппарата имеют почти одинаковые орбиты по наклонению и высоте, благодаря чему российский спутник способен системно отслеживать американский объект, а когда надо — сближаться с ним. Данная работа характерна для тактики космического преследования в рамках ASAT-доктрины.

В минувшем июне «Космос 2558» вывел на орбиту дополнительный объект — некий Object C, имеющий высокоманевренную платформу. Запуск таких субспутников уже проводился ранее в рамках миссий «Космос 2542–2543» и «Космос 2576». Он сопровождался высокоскоростными маневрами и, вероятно, испытаниями элементов кинетического поражения.

Информации о том, способен ли «Космос-2558» перехватывать потоки данных с USA-326, нет, но если это так, то речь идет о новшестве в развитии технологий космического перехвата.

Учитывая длительность интервала между запуском основного спутника и выходом субспутника, происходящее можно назвать элементом скрытого оперативного резервирования. Вероятно, это дает возможность атаковать или вызывать дестабилизацию на орбите в заранее определенный момент.

Миссия американского спутника USA-326, запущенного в феврале 2022 года, секретная, ее контролирует Национальное разведывательное управление (NRO) США совместно со SpaceX. Главная цель — защита нацбезопасности Штатов благодаря использованию космических аппаратов.

Противоспутниковые операции обеспечивают присутствие скрытых платформ на орбите, их при необходимости можно активировать без стартов с Земли. Это почти полностью убирает возможность их перехвата.

Сейчас важно доработать и полноценно запустить в работу платформу космического сдерживания. Тогда приоритетным окажется вопрос ее масштабирования — увеличения числа таких спутников на орбите.