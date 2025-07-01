Затратная статья: почему российский бизнес не спешит внедрять HR-автоматизацию

Российские компании не спешат внедрять цифровые инструменты в работу с персоналом. Руководитель проектов по HR-автоматизации Мариам Гордиашвили объяснила, почему ситуация складывается именно таким образом.

По данным исследований HRtech-платформы Jinn, подавляющее большинство бизнеса в России (94%) испытывает проблемы при внедрении цифровых решений в кадровой сфере. Гордиашвили отметила, что основная причина этого явления — стремление руководства компаний сократить расходы на HR-направление.

Большинство организаций не видят пользы от внедрения технологий в HR-процессы. Положительные результаты от автоматизации отмечают только те компании (47%), которые регулярно анализируют полученные данные.

«Автоматизация не работает в отрыве от целей бизнеса: она требует методологической подготовки, вовлеченности и готовности работать с данными. Без этого HRtech воспринимается как затратная статья, а не как инструмент роста. Когда компании видят отдачу — проще обосновать инвестиции и масштабировать решения», — пояснила Гордиашвили в эфире радио Sputnik.

Эксперт подчеркнула, что для эффективной работы HR-технологий необходимы их тесное взаимодействие с бизнес-целями, методическая подготовка и активное использование информации. Если эти условия не соблюдаются, цифровые решения воспринимаются как ненужные расходы вместо инструмента для роста бизнеса. Когда руководство видит реальную пользу от внедрения технологий, становится проще получить финансирование и расширить использование цифровых инструментов. Поэтому главная задача — не просто оцифровать процессы, а повысить эффективность HR-отдела и помочь компании достичь стратегических целей.