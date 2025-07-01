Эксперт рассказал, что будет с иностранными маркетплейсами в РФ

Введение новых норм для иностранных маркетплейсов в рамках законов о платформенной экономике и о «приземлении» вряд ли заметно повлияет на повседневную жизнь большинства российских потребителей, заявил РИАМО независимый пиар-консультант Денис Голдман.

Эксперт объяснил, что изменений не стоит ждать по одной простой причине: крупнейшие зарубежные площадки, например, Amazon, eBay или Etsy, уже давно не работают в России напрямую. Доставка с них либо невозможна, либо осуществляется через посредников с дополнительными издержками и рисками.

«Цель этого законодательства не столько заблокировать, сколько создать формальные условия для «приземления» тех иностранных игроков, которые готовы работать по российским правилам. Речь, скорее, о будущих возможностях, чем об ограничениях настоящего. Государство хочет выстроить предсказуемую правовую среду, чтобы зарубежные платформы, которые теоретически заинтересованы в выходе на российский рынок, понимали: чтобы работать в РФ, нужно соблюдать местные требования, включая регистрацию юрлица, хранение данных и уплату налогов», — прокомментировал ситуацию Голдман.

Таким образом, для потребителя это потенциально может открыть двери к новым сервисам, но только в случае, если какая-то из крупных платформ решит принять правила игры. Пока таких прецедентов нет, и особых изменений в привычной онлайн-торговле не произойдёт, резюмировал эксперт.

Ранее Forbes написал, что власти в России смогут заблокировать зарубежные маркетплейсы за нарушение закона о платформах. Если такие площадки, как AliExpress или eBay, не будут соблюдать требования о платформенной экономике, в их отношении применят меры закона о «приземлении».