«Химки», ставки, взятки: появились подробности задержания гендира «Фонбета»

Гендиректора букмекерской конторы «Фонбет» Сергея Анохина задержали за взятку в 50 млн рублей, которую он дал правоохранителю во времена работу на посту главы футбольного клуба «Химки», утверждает «112» . Сейчас по связанным с задержанным адресам проводят обыски.

Сейчас Анохина допрашивают по делу о взяточничестве. По данным издания, силовики также задержали представителя спецслужб, которому функционер дал крупную взятку во период работы в «Химках».

Ранее правоохранители задержали спонсора «Химок» Туфана Садыгова. Его обвиняют в мошенничестве.

В «Фонбете» утверждают, что Анохин уволился в январе и не имеет отношения к букмекерской компании. Исполнять обязанности гендиретора «Фонбета» будет Сергей Линев.

Сергей Анохин ранее был вице-президентом Российского футбольного союза (РФС).