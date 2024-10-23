«Хэллоу, мазафака!»: Гуф устроил «дикий» стрим из отдела полиции

Рэпер Гуф Долматов матерился в отделе полиции после задержания в Апрелевке

Рэп-исполнитель Алексей «Гуф» Долматов вышел в прямой эфир прямо из полицейского отдела после задержания за драку в Апрелевке. Судя по всему, он на русском и английском языках матерился на мужчину, с которым подрался.

На кадрах гражданин говорит, что сестра позвонила ему и пожаловалась на то, что «ее обижают». Брат приехал для защиты родственницы, но ему «ухо набили».

«Ушко, ушко опухло, да?» — говорит Гуф на видео.

Рэпер также показал на камеру, предполагаемую девушку, из-за которой начался конфликт. После этого звезда экс-группы CENTR попросил мужчину в кадре представиться, на что тот ответил, что уже заявил свои ФИО полиции.

«Я Леша Гуф. Ничего не говорит тебе?» — отвечает рэпер на ответную просьбу мужчины представиться.

Во время стрима Гуф также материл своего оппонента и крикнул по-английски: «Хэллоу, мазафака!», после чего вышел на улицу.

Алексея Долматова задержали за драку в подмосковной Апрелевке. После схватки из-за девушки ее брат снял побои и написал на музыканта заявление в полицию.