Гуфа увезли в полицейский отдел в Апрелевке

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Рэпера Алексея «Гуфа» Долматова привезли в отделение полиции в подмосковной Апрелевке. Музыканта задержали после драки с братом девушки, к которой он якобы приставал, сообщает SHOT .

По имеющейся информации, ранним утром 23 октября звезда распавшейся группы CENTR проявлял знаки внимания к девушке, которой это не понравилось. Дама вызвала своего брата, после чего мужчины подрались.

Долматов ударил оппоненту по уху, при этом повредил свою руку. Пострадавший снял побои и написал заявление в полицию.

И Гуфа, и его оппонента доставили в полицию для выяснения обстоятельств случившегося. Прочие детали ситуации выясняются.

Ранее в московскую полицию звонил неизвестный, который говорил, что Гуф умер.