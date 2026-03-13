Хаски покусала хозяина, а затем вцепилась в головы маленьким детям

Двух детей госпитализировали после нападения хаски под Екатеринбургом

Хаски напала на людей в поселке Светлом под Екатеринбургом. В том числе пострадали двое детей, их забрала скорая, сообщает Ural Mash .

4-летнего мальчика и 8-летнюю девочку госпитализировали после нападения собаки. Животное вцепилось в головы детям, у обоих также есть раны на лице.

Оказалось, что за два часа до нападения на несовершеннолетних эта же собака напала на хозяина. Мужчину также госпитализировали. Делом заинтересовалась прокуратура.

Ранее стая бродячих собак напала на школьника в центре города Прохладного в Кабардино-Балкарии. Это уже третье нападение животных на жителей за несколько дней.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.