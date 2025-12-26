Хакеры взломали Trust Wallet и украли у его пользователей 7 млн долларов

Криптокошелек Trust Wallet оказался взломан хакерами. В результате кибератаки у пользователей по всему миру было похищено 7 млн долларов, сообщает Baza .

О проблеме рассказал известный в криптосообществе анонимный детектив ZachXBT. По его словам, в безопасности кошелька есть дыра, которой воспользовались хакеры.

Оказалось, что хакеры каким-то образом получили доступ к коду и внедрили туда фишинговую ссылку.

После этого пользователи по всему миру пожаловались, что у них украли средства. В основном жертвами стали люди с расширением для браузера. Пользователи мобильной версии смогли спасти деньги.

Разработчики Trust Wallet знают о проблеме. Они пообещали исправить ее и возместить средства всем, кто потерял деньги.

Россияне тоже пользуются этим кошельком. Но пока неизвестно, попали ли они в число тех, у кого были украдены деньги.

