Хакеры взломали музыкальный сервис Spotify

Музыкальный сервис Spotify, принадлежащий компаниям из Швеции и Люксембурга, стал жертвой хакерской атаки. Группировка «пиратских активистов» несанкционированно проникла в базу данных и получила контроль над 86 миллионами аудиозаписей, пишет ТАСС со ссылкой на Billboard.

Предварительно известно, что злоумышленники скопировали базу данных, включающий 256 миллионов строк с метаданными треков и 86 миллионов музыкальных файлов. Предполагается распространение этих данных через торрент-сети, общий размер которых оценивается в 300 терабайт.

На 21 декабря в сети были выложены только метаданные, сами аудиофайлы пока не опубликованы. В заявлении Spotify говорится, что в результате расследования установлено, что посторонние лица скопировали находящиеся в открытом доступе метаданные и использовали нелегальные методы для обхода системы защиты авторских прав (DRM) и получения доступа к некоторым аудиофайлам сервиса.

Представители Spotify заявили, что в данный момент ведется активное расследование инцидента.

