Хакеры и мошенники украли более 3 млрд рублей в криптовалютах в 2024 году

По итогам прошлого года хакеры и мошенники похитили криптовалюты на общую сумму 3,01 млрд долларов. Это на 15% больше по сравнению с 2023 годом, сообщает РБК .

По данным занимающейся кибербезопасностью компании PeckShield, рекорд был установлен в 2022 году, когда с крипотосчетов было похищено 3,6 млрд долларов. Затем в 2023 году показатель снизился до 2,61 млрд долларов.

Аналитики отметили, что крупнейшими в 2024 году взломами стали атаки на японскую криптобиржу DMM Bitcoin. Неизвестные похитили 305 млн долларов. Затем следует NFT-платформа PlayDapp, потерявшая 290 млн долларов. Замкнула тройку торговая площадка WazirX, которая в результате взлома лишилась 230 млн долларов.

Ранее главный аналитик Bitget Research Райан Ли спрогнозировал курс биткоина на январь 2025 года. По его словам, В январе на курс биткоина будут оказывать влияние несколько важных событий.