Аналитик Ли спрогнозировал курс биткоина на январь 2025 года

В последние дни курс биткоина снизился. Две главные причины текущего снижения курса криптовалюты — это желание инвесторов зафиксировать прибыль, так как, несмотря на падение, биткоин все еще торгуется на исторических максимумах, а также обеспокоенность инвесторов относительно денежно-кредитной политики США в ближайшие месяцы, сообщил РИАМО главный аналитик Bitget Research Райан Ли.

По его словам, последние заявления представителей ФРС США о том, что регулятор не видит необходимости спешить со снижением ключевой ставки, привели к тому, что инвесторы начали пересматривать свои ожидания относительно дальнейших шагов Федеральной резервной системы. Рынок стал опасаться, что высокая процентная ставка будет сохраняться дольше, чем предполагалось ранее, и это привело к снижению спроса на более рисковые активы, включая криптовалюты.

В январе 2025 года на курс биткоина будут оказывать влияние несколько важных событий, которые могут повлиять на рынок, объяснил аналитик. 15 января ожидается публикация данных по индексу потребительских цен, что даст рынку представление о текущем уровне инфляции. Этот показатель может оказать значительное влияние на решения ФРС, которая будет рассматривать возможность продолжения повышения ставок на своем заседании 29 января. Если Центробанк решит сохранить текущую или повысить процентную ставку, это может усилить давление на криптовалюты, включая биткоин.

В то же время 20 января состоится инаугурация Дональда Трампа на пост президента США, что, с точки зрения аналитиков, способно повлиять на регулирование криптовалютной отрасли в Штатах, напомнил Ли.

«Изменения в законодательной и экономической политике США, в том числе потенциальные улучшения регулирования криптовалют, могут сыграть ключевую роль в дальнейшем движении курса биткоина. Законодательные изменения способны как усилить интерес институциональных инвесторов к криптовалютам, так и создать риски для рынка, если изменения окажутся менее благоприятными», — заявил аналитик.

При этом продолжающийся тренд роста или сокращения инвестиционного интереса к биткоин-ETF, а также деятельность крупных инвесторов будут определять краткосрочные движения на рынке. Весь этот комплекс факторов создаст неопределенность на рынке, и прогнозы по цене биткоина остаются крайне волатильными на протяжении января.

Учитывая текущую неопределенность, ближайшим уровнем поддержки для биткоина в течение января видится 90-91 тыс. долларов, уровнями сопротивления — 96 и 99-100 тыс. долларов.