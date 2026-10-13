В Ленинском округе строят школу на 1375 мест с футбольным полем и учебным садом

Школа на 1375 учеников появится в поселке Боброво Ленинского округа. Завершить строительство планируют в августе 2028 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Готовность школы в поселке Боброво составляет около 2%. Рабочие разрабатывают котлован и готовят основание здания. Застройщиком выступает ООО «СЗ «ЛОТАН».

Помимо учебных классов, проект предусматривает мини-футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки, сектор для прыжков в длину и полосу препятствий. Для младших и старших школьников оборудуют отдельные площадки для развития ловкости и координации. Зоны отдыха и подвижных игр также обустроят с учетом возраста детей.

В учебно-опытной зоне разобьют плодовый сад и выделят участки для выращивания овощных и полевых культур. Здесь дети смогут ухаживать за растениями и заниматься на открытом воздухе.

На начальном этапе стройплощадку обследовали с воздуха инспекторы Главгосстройнадзора и специалисты «Мособлстройцнил». Ведомство применяет «невидимый надзор»: квадрокоптер позволяет оценивать состояние площадки и сверять полученные данные с проектом без участия застройщика. Строительство планируют завершить в августе 2028 года.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.