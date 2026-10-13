Росгвардейцы задержали в Подмосковье подозреваемую в мошенничестве

Сотрудники Росгвардии 13 октября 2026 года задержали в строительном гипермаркете в поселке Битца 42-летнюю жительницу Видного, подозреваемую в подмене штрихкода на люстре для снижения ее цены в 20 раз, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области прибыли в строительный гипермаркет на Варшавском шоссе в поселке Битца после поступления сигнала «Тревога» на пульт централизованного наблюдения.

Правоохранители выяснили, что покупательница переклеила штрихкод с дешевой люстры на премиальную, чтобы приобрести дорогой предмет интерьера по цене в 20 раз ниже первоначальной. После этого женщина направилась к кассовой зоне.

Сотрудники службы безопасности заметили подозрительные действия с помощью камер видеонаблюдения и нажали тревожную кнопку. Росгвардейцы задержали 42-летнюю жительницу Видного и доставили ее в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.