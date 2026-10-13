Три кикбоксера Подмосковья выступят на чемпионате мира в Картахене

Три спортсмена из Московской области вошли в сборную России на чемпионат мира по кикбоксингу, который пройдет с 19 по 24 октября в Картахене в Колумбии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Чемпионат мира по версии Всемирной федерации кикбоксинга (WKF) пройдет с 19 по 24 октября. Подмосковье в сборной России представят Маргарита Пучкова из Красногорска в весовой категории до 50 кг, Никита Морозов из Красногорска — до 63 кг и Иван Овсиенко из Домодедова — до 84 кг.

Впервые за пять лет российская сборная по кикбоксингу выступит на чемпионате мира с флагом и гимном страны. Турнир соберет сильнейших спортсменов из разных стран. Соревнования проведут среди взрослых участников от 18 лет и ветеранов от 35 лет.

Ранее подмосковные кикбоксеры успешно выступали на Всероссийских и международных турнирах. В сентябре 2026 года представители региона завоевали медали на чемпионате России по кикбоксингу в разделе «К-1».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.