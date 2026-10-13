В Госдуму внесут законопроект об отмене некоторых наценок на детский тариф такси

До завершения 2026 года в Госдуму собираются внести законопроект, призванный пресечь практику искусственного завышения цен на поездки в такси с детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ.

О разработке правовых механизмов регулирования ценообразования президенту России Владимиру Путину доложил глава Минтранса Андрей Никитин. Чиновник подчеркнул, что вопрос неоправданно высоких чеков при поездках с несовершеннолетними назрел давно.

Сейчас ведомство в партнерстве с одним из сервисов такси прорабатывает модель, которая избавит родителей от необходимости нести дополнительные траты исключительно из-за наличия ребенка в салоне.

Параллельно в Республике Башкирии уже опробуют систему специальных скидочных промокодов, ориентированную на поддержку многодетных пассажиров. Никитин также акцентировал внимание на том, что оснащение машин детскими автокреслами уже является строго обязательным по закону, поэтому повышенная плата за безопасность юных пассажиров требует жесткого законодательного регулирования.

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