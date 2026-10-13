Отказали тормоза: в Воронеже друзья чуть не разбились на прокатном велосипеде

11 сентября компания молодых людей приехала в парк в Воронеже, чтобы хорошо провести время и отдохнуть. Они взяли напрокат пятиместный велосипед, но поездка на нем едва не обернулась трагедией. Историю рассказала в соцсетях одна из пострадавших Мила.

По словам девушки, в парке есть трассы с крутыми спусками и поворотами. Ребята на велосипеде забрались на самый вверх одной из таких горок, а затем начали спускаться вниз. В этот момент у велосипеда начала соскакивать цепь. Тогда друзья решили арендовать другого железного коня в том же пункте проката, в который обращались до этого.

После замены ребята поехали на ту же трассу. Во время спуска у велосипеда отказали тормоза. Транспортное средство с огромной скоростью неслось вниз. Критической ситуацию делало то, что на протяжении всего участка на обочине встречались металлические штыри.

К счастью, водителю удалось выбрать самую безопасную траекторию, чтобы не напороться на штырь, но в ходе спуска ребята не смогли войти в один из поворотов из-за отказавших тормозов, вылетели в кювет и врезались в дерево.

Миле после ЧП пришлось зашивать голову, а ее супруг получил надрыв трех мышц правой ноги. Мужу их подруги диагностировали трещину костей стопы. Также еще у одной девушки проблемы появились со спиной и тазобедренным суставом.

Приехавшие на место сотрудники ГАИ, по словам Милы, отговаривали пострадавших оформлять все как ДТП. Девушка боится, что пункт проката, который предоставил им сломанный велосипед, не понесет ответственности.

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