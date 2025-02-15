Хакамада сообщила о проверке документов силовиками на мероприятии в Savoy

Общественный деятель Ирина Хакамада рассказала, что во время рейда силовиков у молодых людей в отеле Savoy, проверяли документы, а женщин отпустили, «все прошло этично».

Ранее СМИ писали, что силовики проводят обыски на вечеринке Midsummer в честь Дня святого Валентина, где с DJ-сетом выступала Ирина Хакамада.

«Вчера я была приглашена друзьями на музыкальное мероприятие и присутствовала только как гость (известно, что я увлекаюсь электронной музыкой как слушатель, а не DJ)», — написала Хакамада в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что не была ни организатором мероприятия в отеле, ни выступала там с DJ сетом. Само мероприятие проходило в светском формате, был установлен деловой дресс-код.