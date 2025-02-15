В отеле Savoy в Москве силовики сорвали выступление Хакамады
"Любовь - это исповедь Христа": силовики проводят обыски на вечеринке Хакамады
Силовики проводят обыски на вечеринке Midsummer в честь Дня святого Валентина, где с DJ-сетом выступала Ирина Хакамада, сообщает Telegram-канал Shot.
В заведение на Рождественской улице в Москве ворвались люди в масках. Они уложили людей на пол и приступили к обыскам.
По данным издания, на полу лежали пакетики с неизвестным порошком.
"Известия" приводят видеозапись с Хакамадой, где она странно себя ведет и произносит фразу на камеру: «любовь — это исповедь Христа». Газета утверждает, что в припаркованном рядом с отелем автомобиле нашли оружие.
Официальной информации об операции правоохранителей нет.