сегодня в 09:41

Хабиров: во время взрыва на предприятии в Стерлитамаке погибли 3 женщины

Три женщины погибли во время взрыва на предприятии в Стерлитамаке. Одна родилась в 2002 году, у двух других были дети, сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Завод окажет все необходимые меры поддержки, выплатит компенсацию.

Пять человек оказались в больнице. Двоих транспортировали в Уфу. У двоих пациентов тяжелое состояние. У троих — среднее.

Угроза жизни отсутствует. Хабиров подчеркнул, что на предприятии произошел именно взрыв, а не детонация в результате атаки БПЛА.

Вечером 17 октября на нитроузле завода «Авангард» в Стерлитамаке в Башкортостане произошел взрыв. Одно из зданий обрушилось. На заводе изготавливают боеприпасы и взрывчатку.

