Хабиров: во время взрыва на предприятии в Стерлитамаке погибли 3 женщины
Фото - © Медиасток.рф
Три женщины погибли во время взрыва на предприятии в Стерлитамаке. Одна родилась в 2002 году, у двух других были дети, сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
Завод окажет все необходимые меры поддержки, выплатит компенсацию.
Пять человек оказались в больнице. Двоих транспортировали в Уфу. У двоих пациентов тяжелое состояние. У троих — среднее.
Угроза жизни отсутствует. Хабиров подчеркнул, что на предприятии произошел именно взрыв, а не детонация в результате атаки БПЛА.
Вечером 17 октября на нитроузле завода «Авангард» в Стерлитамаке в Башкортостане произошел взрыв. Одно из зданий обрушилось. На заводе изготавливают боеприпасы и взрывчатку.
